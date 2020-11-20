Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан скончался в возрасте 73 лет, сообщили в митрополии Татарстана.

Священник умер 20 ноября от осложнений, вызванных коронавирусом, уточняется на сайте митрополии.

Соболезнования в связи с кончиной Феофана выразил президент республики Рустам Минниханов. Глава Татарстана распорядился провести всю необходимую работу по организации похорон, передает РИА «Новости».

Митрополит Феофан родился 21 мая 1947 года в Дмитриеве Курской области. В 1974 году рукоположен в сан иеродиакона, через два года – в сан иеромонаха. В 1976 году окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия и был зачислен в аспирантуру при МДА. Через год направлен в Русскую духовную миссию в Иерусалиме, где оставался до 1982 года. В 1984-1987 годах служил секретарем экзархата Центральной и Южной Америки. После этого в течение двух лет работал в отделе внешних церковных сношений Московского патриархата.

В 1993-1999 годах был заместителем председателя ОВЦС МП, с 28 декабря 1999 года до 8 октября 2000 года – представителем патриарха Московского при патриархе Антиохийском и всего Востока. Наречен во епископа 25 ноября 2000 года. 7 мая 2003-го был назначен на Ставропольскую и Владикавказскую кафедру. 25 февраля 2008 года возведен в сан архиепископа. В октябре 2010 года назначен ректором Владикавказского духовного училища, 22 марта 2011-го назначен на Челябинскую и Златоустовскую кафедру. В июле 2012-го стал главой новообразованной Челябинской митрополии. 30 мая 2014 года был назначен преосвященным Симбирским и Новоспасским, главой Симбирской митрополии. 13 июля 2015 года был назначен преосвященным Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии.