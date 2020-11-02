По делу о нападении на отдел полиции в Татарстане задержали еще пять человек

Правоохранительные органы задержали еще пятерых подозреваемых по делу о нападении на отделение полиции в Татарстане, сообщили Кукморском районном суде.

«При рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения Марату Замалиеву [отчиму] ходатайство удовлетворено, он заключен под стражу на два месяца. При рассмотрении ходатайств следствия о продлении срока задержаниях до 72 часов в отношении пятерых граждан ходатайства также удовлетворены», – передает РИА «Новости». Все задержанные проходят по делу как подозреваемые.

Ранее суд в Татарстане заключил под стражу отчима школьника, который на прошлой неделе напал на отдел полиции и был застрелен.

Напомним, полицейские в Кукморском муниципальном районе Татарстана застрелили 16-летнего подростка, бросавшего на парковку служебных автомобилей бутылки, предположительно, с горючей смесью и ранившего одного из сотрудников полиции при задержании. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт.