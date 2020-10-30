В Тамбовской области преступник поджег квартиру с женой и тремя детьми Попытку подростка поджечь отдел полиции в Татарстане расценили как теракт 30 октября 2020, 09:41 Текст: Евгения Шестак

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт после попытки подростка поджечь отдел полиции в Татарстане, сообщила пресс-служба ведомства. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 («Покушение на террористический акт»), ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), сообщается на сайте СК. Ранее полицейские в Кукморском муниципальном районе Татарстана застрелили 16-летнего подростка, бросавшего на парковку служебных автомобилей бутылки, предположительно, с горючей смесью и ранившего одного из сотрудников полиции при задержании.

