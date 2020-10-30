В Татарстане застрелили напавшего на полицейских подростка с ножом

Полицейские в Кукморском муниципальном районе Татарстана застрелили человека, бросавшего на парковку служебных автомобилей бутылки, предположительно, с горючей смесью и ранившего одного из сотрудников полиции при задержании, сообщили в МВД по Татарстану.

«Участковым совместно с дежурившим в эту ночь начальником ИВС ОМВД России по Кукморскому району было организовано преследование. Когда полицейские настигли злоумышленника, тот начал угрожать им ножом. На неоднократные требования прекратить противоправные действия, молодой человек не реагировал. При задержании оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских несколько ножевых ранений», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Правоохранители применили табельное оружие, в результате чего «злоумышленник, местный житель 2004 года рождения, от полученных ранений скончался на месте».

Напомним, в марте 2019 года в Сети опубликовали видеролик, на котором запечатлено убийство сотрудника полиции в городе Нижнекамск Республики Татарстан.