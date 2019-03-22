Новое видео показало, что убийца с ножом в Нижнекамске напал на полицейского со спины

В Сети опубликовали видеролик, на котором запечатлено убийство сотрудника полиции в городе Нижнекамск республики Татарстан.

Видео опубликовано на странице Baza в Facebook (осторожно, ролик содержит сцены насилия и жестокости).

На записи видно, как неизвестный подходит к сотруднику полиции, стоящему спиной и наносит несколько ударов в шею. После этого полицейский набрасывается на нападавшего и успевает повалить его на спину. Все это время неизвестный наносит представителю закона град ударов по руке и корпусу.

После этого злоумышленник сбегает с места преступления, а полицейский падает на землю.

Ранее сообщалось, что неизвестный нанес несколько ранений полицейскому ножом, врачи пытались спасти его, но он скончался. При этом нападавший был застрелен другим полицейским, находившимся неподалеку, этот эпизод также попал на видео.