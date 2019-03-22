Убийство полицейского в Татарстане попало на видео

Нападение на полицейского в Нижнекамске зафиксировали сразу несколько видеокамер.

В Сети появилось видео с места нападения на сотрудника полиции в Нижнекамске.

На записи видно, как мужчина бежит за полицейским, а тот, обороняясь, стреляет в нападающего. Мужчина падает. А на перекрестке неподалеку лежит другой сотрудник полиции.

После убийства участкого около здания УВД по Нижнекамску власти решили усилить меры безопасности на улицах города.

«Принято решение об усилении мер безопасности на улицах города после произошедшего инцидента, выставлены дополнительные посты», – заявили в пресс-службе администрации Нижнекамска ТАСС.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина с ножом напал на полицейского и нанес ему несколько ранений.