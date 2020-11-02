ГБР Украины попросило международной помощи в расследовании против Порошенко

Украинские правоохранители обратились с запросами к компетентным органам Британских Виргинских островов, Панамы и Кипра за помощью в расследовании возможного отмывания средств экс-президентом Украины Петром Порошенко, сообщила пресс-служба государственного бюро расследований страны.

«Для получения необходимой информации в рамках уголовного производства (в отношении Порошенко) государственное бюро расследований обратилось к офису генерального прокурора за международной правовой помощью с международными запросами в компетентные органы Британских Виргинских островов, Республики Панама и Республики Кипр», – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что речь идет о расследовании по статьям «Отмывание средств» и «Уклонение от уплаты налогов».

Исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев заявил, что следователи государственного бюро расследований проводят досудебное расследование по факту совершения пятым президентом Украины в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов.

По данным следствия, компания была открыта при помощи кипрской и панамской юридических фирм. При этом отмечается, что ее единственным бенефициарным владельцем указан лично Порошенко, который при регистрации указал свой паспорт и киевский адрес.

«В регистрационных документах было указано, что компания будет выполнять роль холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации, основателем которой является пятый президент Украины, а источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности», – добавили в ГБР.

Ранее офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело о подготовке экс-президентом страны Петром Порошенко и его соратниками государственных переворотов в 2013-2014 годах и в 2020 году.

Напомним, в сентябре против Порошенко Служба безопасности страны возбудила 15 новых дел, в том числе по статьям «госизмена», «финансирование терроризма» и «захват государственной власти».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации с уголовными делами, возбужденными на Украине в отношении Порошенко.