Против Порошенко на Украине возбудили дело о подготовке госпереворота

Офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело о подготовке экс-президентом страны Петром Порошенко и его соратниками государственных переворотов в 2013-2014 годах и в 2020 году, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.

«Публикую документы о регистрации в ЕРДР [Единый реестр досудебных расследований Украины] и начале расследования по фактам незаконного захвата государственной власти, широкомасштабных хищений и легализации «грязных» денег организованной преступной группой в составе: [экс-депутата Рады Давида] Жвании, Порошенко, [экс-временного исполняющего обязанности президента Украины Александра] Турчинова, [экс-премьера Украины Арсения] Яценюка, [экс-председателя Рады Андрея] Парубия, [экс-главы МИД Украины Павла] Климкина (...) и прочих персонажей рангом помельче», – написал Кузьмин в Facebook.

К своему сообщению депутат приложил копии ответа офиса генпрокурора на его запрос с информацией о возбуждении дела 1 октября, а также копию выписки из ЕРДР, в котором названы фамилии бывших представителей власти и даты возможного совершения преступлений.

Напомним, в сентябре против Порошенко Служба безопасности страны возбудила 15 новых дел, в том числе по статьям «госизмена», «финансирование терроризма» и «захват государственной власти». Ранее замдиректора ГБР Александр Бабиков сообщил, что украинское Госбюро расследований закрыло ряд уголовных дел в отношении Порошенко.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации с уголовными делами, возбужденными на Украине в отношении Порошенко.