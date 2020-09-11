На Украине возбудили 15 новых дел против Порошенко

Против экс-президента Украины Петра Порошенко Служба безопасности страны возбудила 15 новых дел, в том числе по статьям «госизмена», «финансирование терроризма» и «захват государственной власти», заявил его адвокат Игорь Головань.

«Четвертого сентября у нас появилось ни много ни мало 15 новых дел, направленных фактически против лидера оппозиционной силы, пятого президента Украины Петра Порошенко. И теперь это уже Служба безопасности Украины. Абсолютно по тем же лекалам скроены эти производства, то есть там есть куча разного рода статей Уголовного кодекса», – цитирует РИА «Новости» Головань.

По его словам, дела возбуждены в том числе по статьям «посягательство на территориальную целостность», «захват государственной власти», «госизмена», «присвоение чужой собственности», «финансирование терроризма» и «вмешательство в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей».

Ранее замдиректора ГБР Александр Бабиков сообщил, что украинское госбюро расследований (ГБР) закрыло ряд уголовных дел в отношении Порошенко.

В конце августа суд в Киеве арестовал недвижимое имущество и 94% акций судостроительного завода «Кузница на Рыбальском», которым до 2018 года владел экс-президент Украины Петр Порошенко.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации с уголовными делами, возбужденными на Украине в отношении Порошенко.