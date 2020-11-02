Пушков указал Украине на упущенный шанс

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал признание главы комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева о том, что сделать из Украины Францию при жизни следующего поколения жителей страны не получится.

«Шанс у Украины на повышение уровня жизни был – в случае развития торгово-экономических связей и с Россией, и с Европой», – передает РИА «Новости» слова Пушкова.

Как отметил российский сенатор, при такой политике в 2011-2013 годах Украина демонстрировала «приличные» темпы роста экономики, а ее ВВП приблизился к 200 миллиардам долларов. «Но был раскручен майдан и Украина свой шанс провалила», – заключил Пушков.

Ранее сообщалось, как Украина рассчитывала получить кредит от Всемирного банка (ВБ) в размере 1 млрд евро.

Кроме того, Украина и МВФ предварительно договорились о кредите в 5 млрд долларов. МВФ потребовал от Украины для получения нового кредита открыть рынок земли, а также принять закон о банковском регулировании.

Однако глава комитета Верховной рады по вопросам финансовой и налоговой политики Даниил Гетманцев заявил, что в течение трех-четырех лет Украина сможет полностью отказаться от кредитов МВФ.

При этом председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук считает, что МВФ продолжит давить на украинские власти и «доить их как дойную корову» в своих целях.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД