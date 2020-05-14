Украину сравнили с дойной коровой

Международный валютный фонд продолжит давить на украинские власти и «доить их как дойную корову» в своих целях, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«МВФ, познав сладость удовлетворения своих непонятных требований украинской властью в плане принятия законов о земле, о банках, будет и дальше доить эту дойную корову, которой является украинская власть, чтобы добиться идеального для себя результата. Несмотря на страшную ситуацию в экономике страны и ту страшную ситуацию, которая сложилась с коронавирусом как на Украине, так и во всем мире, МВФ цинично будет продолжать политику давления, уничтожения украинского народа», – приводятся слова Медведчука на сайте партии.

Он добавил, что сильно сомневается в том, что Киев направит транш МВФ на восстановление экономики и оказание социальной помощи. «У меня есть огромные сомнения, что именно так произойдет. И произойдет ли вообще. Потому что, когда дается оценка банковскому закону, который принят, тому же закону о земле, Всемирный банк и МВФ не скрывают, что это им не подходит и что надо дальше совершенствовать эту правовую фазу, которая называется «введение земли сельскохозяйственного назначения как предмета купли-продажи», то есть в рыночные условия», – сказал Медведчук.



Напомним, МВФ потребовал от Украины для получения нового кредита открыть рынок земли, а также принять закон о банковском регулировании с целью вывести с рынка неплатежеспособных банков.

В среду Рада приняла закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам. Теперь его должен подписать президент.

Киевский политолог Михаил Погребинский заявил, что если МВФ не выделит Киеву очередной кредит, Зеленскому придется срочно бежать из страны.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил об очередном обмане МВФ в отношении Украины после принятия закона о банковском регулировании.