В Росстате рассказали о курьезах переписи 2010 года

Всероссийская перепись 2010 года показала, что в стране больше женщин, указывающих статус «замужем», чем мужчин, считавших себя женатыми, сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

«Есть курьезы. И это курьезы не только в России. Вопрос о состоянии в браке... Когда приходят и спрашивают женщину, состоит ли она в браке. Она состоит в незарегистрированном браке, живет с мужчиной, у них могут быть дети. Она говорит: «да, конечно, я в браке». А у мужчины спрашивают – он говорит: «нет, у меня нет штампа в паспорте, в каком я браке, я свободный человек» Думаю, что в следующем году по итогам переписи ситуация будет аналогичная. «Женатых» мужчин будет меньше, чем «замужних» женщин», – цитирует Смелова РИА «Новости».

Он добавил, что чаще других от переписи отказываются богатые люди. Работники чаще всего без проблем попадают в многоэтажные дома, поскольку Росстат сотрудничает со всеми управляющими коипаниями и ТСЖ.

«Попасть в дом не сложно, а вот попасть в квартиру бывает сложно. Не всегда хотят пускать. Но кардинальных отказов очень мало. В прошлой переписи 2% всего было людей, которые наотрез отказались. Пожилое население охотно идет на контакт, а вот элитные дома – там сложно переписывать. Они часто отказываются переписаться, туда и сложнее попасть бывает», – сказал он.

Смелов также привел причины, которые богатые люди приводят для отказа от переписи. «Просто говорят – не хочу. Наверное, у богатых людей свои причины. Но все равно пытаемся всегда уговаривать. Поскольку у нас переписчики в основном – студенты или пенсионеры, то они с жалостливым видом пытаются уговаривать», – отметил замглавы Росстата.

Также замглавы ведомства сказал, что из-за коронавируса многие также могут отказываться от участия в переписи 2021 года.

«Всем этим людям будем объяснять и раздавать листовки, как пройти перепись на сайте госуслуг. Но методология переписи предусматривает охват 100% всего населения. И даже если мы к кому-то не попадем, то мы их учтем по административным источникам данных. Мы не будем за них заполнять, конечно, всю анкету. Мы заполним только несколько фактов – что человек существует, его пол и возраст», – сказал Смелов.

При этом Росстат считает, что переносить всероссийскую перепись населения из-за коронавируса нет смысла, поскольку это приведет к ее удорожанию.

«Мы перепись перенесли, в первую очередь, из-за того, что у нас заводы, которые изготавливали экипировку, планшеты, они просто встали на карантин, когда произошел общий карантин по всей стране. Поэтому к октябрю мы просто физически не смогли обеспечить всеми необходимыми вещами переписчиков. В связи с этим мы и сделали перенос. Да, сейчас ситуация непростая. Мы видим, что заболеваемость растет. Но мы уже все научились с этим жить. Все понимают, что необходимо носить маски, как защищать себя. Я думаю, что к апрелю мы все равно все будем готовы. Перенос не очень желателен, потому что, если перенести еще дальше куда-то перепись, тогда потребуется дополнительное финансирование, которое будет потрачено впустую», – объяснил замглавы ведомства.

Ранее сообщалось, что данные российских операторов сотовой связи решено использовать при проведении Всероссийской переписи населения в 2021 году.