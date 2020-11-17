В переписи населения решили использовать данные сотовых операторов

Данные российских операторов сотовой связи решено использовать при проведении Всероссийской переписи населения в 2021 году.

«Начинаем работать с операторами мобильной связи. У нас идет заключение контракта, эти данные будут использоваться уже на ближайшей переписи в следующем году для оценки численности населения по муниципальным районам и городским округам», – приводит ТАСС слова глава Росстата Павла Малкова.

Об этом он сообщил на лекции для студентов в Уральском государственном экономическом университете.

Малков добавил, что Росстат завершает разработку концепции использования больших данных сторонних организаций в своей статистике.

«Мы постарались проанализировать все возможные источники информации и как их вообще можно использовать. Уже сейчас экспериментируем с данными кредитных организаций: для анализа уровня доходов граждан и анализа туристических потоков, например», – пояснил он.

Напомним, 1 октября стартовал первый этап Всероссийской переписи населения, который пройдет в труднодоступных районах.

Основной этап Всероссийской переписи пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

Как отмечают в Росстате, произошедший из-за пандемии коронавируса перенос переписи на 2021 год не отразится на качестве данных и не увеличит стоимость мероприятий. При этом в целом цифровизация позволила сократить расходы на перепись в два раза. Всего на весь срок подготовки и проведения переписи планируется потратить 31 млрд рублей. Большая часть этих средств будет направлена на зарплаты переписчиков. Предварительные итоги переписи будут подведены осенью 2021 года, а окончательные результаты планируют опубликовать в четвертом квартале 2022-го.