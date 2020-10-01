Стартовал первый этап всероссийской переписи населения

Первый этап всероссийской переписи населения стартовал 1 октября в труднодоступных районах, заявил замглавы Росстата Павел Смелов.

«С сегодняшнего числа перепись стартовала на труднодоступных территориях. Первый этап проходит на трех территориях - Тюменская область и ЯНАО, Красноярский край и Томская область. Для 26 субъектов составлен определенный график, (перепись) охватит более 2,6 тыс. населенных пунктов, в которые в апреле будет невозможно добраться в связи с погодными условиями», – передает РИА «Новости» слова Смелова.

Он добавил, что переписчики будут выбирать «окна», когда можно будет добраться до населенных пунктов в труднодоступных районах.

«(Придется совершать) практически настоящие экспедиции, будут добираться на вездеходах, вертолетах, сплавляться на лодках», – сказал Смелов.

По его словам, на первом этапе в ЯНАО, например, планируется переписать за месяц порядка 20 тыс. человек.

Напомним, всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

В июле Смелов сказал, что ведомство не станет бороться с россиянами, которые в ходе переписи населения будут называть себя эльфами или гоблинами.