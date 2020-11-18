Санду выступила за немедленную разморозку отношений с Украиной

Избранный президент Молдавии и глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду на встрече с послом Украины в Кишиневе Марком Шевченко призвала разморозить двусторонние отношения между странами.

«У нас много общих проблем, а также много возможностей, которых мы можем достичь вместе. Мы должны вывести Молдавию из изоляции и немедленно разморозить двусторонние отношения с Украиной», – цитирует Санду пресс-служба партии «Действие и солидарность» на своей странице в Facebook.

Санду подчеркнула важность развития стратегического партнерства между Молдавией и Украиной. Она отметила, что у стран есть обширная двусторонняя повестка дня, которая будет возобновлена в ближайшее время.

Напомним, отношения Украины и Молдавии обострились летом 2019 года, когда поддерживающая тогдашнего президента Молдавии Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum («Сейчас»; депутатом от этого блока являлась Санду) объединились против лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка, обвинив его в коррупции и узурпации власти. Демпартия уступать власть отказалась, объявив парламент и кабмин незаконными и организовала демонстрации своих сторонников, которые заблокировали госучреждения. Однако после того, как поддержку новому руководству солидарно оказали Россия, ЕС и США, олигарх бежал за границу, где объявил об уходе как из партии, так и из политики. Как сказал глава парламентской комиссии по национальной безопасности Кирилл Моцпан, Плахотнюк после беседы с американским послом бежал через Украину в США, где у него есть дом в Майами.

Против Плахотнюка возбудили уголовные дела в Молдавии, он объявлен в международный розыск. В России против Плахотнюка также возбужден ряд уголовных дел по обвинению в причастности к контрабанде и незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере. Также он подозревается в отмывании денег, организации покушения на убийство и других преступлениях.

В воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов Санду победила на президентских выборах в Молдавии с результатом 57,75% голосов, действующего главу республики Игоря Додона поддержали 42,25% избирателей. Додон принял предложение вернуться на должность руководителя Партии социалистов Республики Молдова (ПРСМ) после проигрыша на президентских выборах.