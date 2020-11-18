США сняли запрет на полеты Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США дало разрешение на полеты самолетов Boeing 737 MAX, передает Reuters со ссылкой на заявление главы ФАУ Стивена Диксона.

Диксон выразил «100-процентную уверенность» в безопасности Boeing 737 MAX, но отметил, что изготовителям самолета еще есть, над чем поработать для дальнейшего совершенствования системы безопасности лайнера, передает ТАСС.

«Мы сделали все возможное для обеспечения гарантии того, [чтобы аварий с этим самолетом больше не было], устранили причины, вызвавшие эти инциденты», – приводит Reuters слова Диксона, подписавшего распоряжение о возобновлении полетов Boeing 737 MAX.

Между тем в заявлении компании Boeing говорится, что ранее ФАУ США «отменило приказ, согласно которому были прекращены коммерческие полеты» лайнеров этого типа. «Мы продолжим работать с регуляторами в других странах и нашими клиентами, чтобы вернуть самолет в эксплуатацию по всему миру», – отметил руководитель Boeing по гражданским самолетам Стэн Дил.

Ранее источники Reuters сообщали, что проверки лайнера находятся на завершающем этапе.

Напомним, продолжительный кризис в Boeing начался после двух авиакатастроф с самолетами модели 737 MAX. Только в сентябре Boeing заключил первый в 2020 году контракт на поставку 737 MAX. В августе компания потеряла 17 заказов на этот самолет.