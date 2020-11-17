«Руслан» выкатился за пределы ВПП в аэропорту Новосибирска Стало известно о намерении США отменить запрет на полеты Boeing 737 MAX 17 ноября 2020, 02:52 Текст: Антон Антонов

В ближайшие дни Федеральное авиационное управление США может отменить запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX, сообщают информационные агентства. Разрешить возобновление эксплуатации 737 MAX могут уже в среду. Источники Reuters сообщают, что проверки лайнера находятся на завершающем этапе. Вероятно, авиарегулятор потребует изменить программы подготовки пилотов перед возобновлением использования Boeing 737 MAX, передает ТАСС. Напомним, продолжительный кризис в Boeing начался после двух авиакатастроф с самолетами модели 737 MAX. Только в сентябре Boeing заключил первый в 2020 году контракт на поставку 737 MAX. В августе компания потеряла 17 заказов на этот самолет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

