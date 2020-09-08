Boeing заключил первый в 2020 году контракт на поставку 737 MAX

Американская корпорация Boeing заключила первый в 2020 году контракт на поставку модели Boeing 737 MAX, но при этом в августе потеряла 17 заказов на этот самолет.

Как сообщает агентство Reuters, польская авиакомпания Enter Air заказала два 737 MAX и планирует закупить еще два самолета данной серии.

Отмечается, что Boeing в августе потеряла 17 заказов на самолет 737 MAX, в результате чего общее количество отмененных заказов в этом году составило 445.

Напомним, продолжительный кризис в Boeing начался после двух авиакатастроф с самолетами модели 737 MAX. В январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, прекратив сборку самолетов модели 737 MAX.

В мае авиаконцерн уволил более 6,7 тыс. сотрудников. По итогам месяца поставки самолетов Boeing упали до 12-летнего минимума. Производство лайнеров 737 MAX удалось возобновить лишь в конце мая.

Однако за июнь Boeing получила лишь один заказ на самолет, это на восемь лайнеров меньше, чем в предыдущем месяце.