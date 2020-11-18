Педиатр заявил об опасности масок для детей

Ношение масок детьми до шести лет опасно, так как у них недостаточно развита бронхо-легочная система, а для детей возрастом до года ношение маски может закончиться смертью, заявила врач-педиатр, кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни, главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова.

Добрецова заявила, что «детям до шести лет маски носить нельзя», так как до этого возраста «возраста у детей недостаточно развита бронхо-легочная система, у них затрудняется дыхание», передает Ura.ru.

«Кроме того, детям нельзя объяснить, зачем нужна маска, которая причиняет им столько дискомфорта, нарушает поступление кислорода даже на улице. У детей до года маска может стать причиной синдрома внезапной смерти – за счет того, что незрелая дыхательная система, ребенок может, например, не так повернуться. На них точно нельзя ничего надевать», – добавила врач.

Использование масок у детей может не защитить их от вирусов, а еще больше подвергнуть риску заражения: «Ребенок, если будет ходить в маске, может больше болеть. Во-первых, грязные руки все время тянутся к лицу. Во-вторых, при недозрелой дыхательной системе маска создаст парниковый эффект в носовой полости и позволит бактериям больше размножаться. А на улице ребенок начнет дышать ртом от недостатка кислорода, вдыхая холодный воздух».

Надевать маску детям можно только в течение короткого времени, например, «когда ребенок попадает в место скопления людей, то на 15 минут, если родители переживают, можно надеть маску».

Ранее сообщалось, что масочный режим ввели во всех регионах России.