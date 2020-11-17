Шойгу озвучил возможности Плесецка по запуску «Ангары»

Космодром Плесецк с 2025 года сможет совершать до 20 запусков ракет-носителей «Ангара» в год, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Выполнение запланированного до 2025 года комплекса работ по созданию космического ракетного комплекса (КРК) «Ангара» позволит осуществлять с космодрома Плесецк до 20 пусков в год ракет-носителей «Ангара» легкого и тяжелого классов и обеспечить гарантированный независимый доступ и постоянное присутствие России в космосе», – передает ТАСС заявление министра.

Шойгу уточнил, что в состав КРК «Ангара» входят более 130 сооружений и 50 технологических систем.

Напомним, в конце декабря 2014 года президент России Владимир Путин принял участие в церемонии первого в истории России испытательного запуска ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту об успешном проведении первого испытательного пуска ракеты-носителя.

«Ангара» – семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов, в которое входят легкие носители «Ангара-1.2», средние – «Ангара-А3», тяжелые – «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности – «Ангара-А5В».