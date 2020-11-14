Путин заявил о возросших рисках после выхода США из ДРСМД

Президент России Владимир Путин на Восточноазиатском саммите заявил, что после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, РСМД) риски сильно возросли.

«Риски и угрозы существенно возросли после прекращения действия по инициативе Соединенных Штатов Америки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», – заявил Путин на саммите, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Россия последовательно выступает за создание атмосферы конструктивного сотрудничества, упрочнения стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе это касается военно-политической области.

«Стремясь стабилизировать ситуацию и не допустить нового витка гонки вооружений, мы, как известно, в одностороннем порядке объявили мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР и других регионах мира, до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться наши американские партнеры», – сказал российский лидер.

Путин добавил, что необходимо слаженно работать для поддержания безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Согласен с ключевой зафиксированной в ней (Ханойской декларации – прим. ВЗГЛЯД) мыслью: что нашим странам нужно слаженно работать над поддержанием мира и стабильности в АТР. Наращивать сотрудничество по широкому спектру политических и экономических вопросов», – заявил российский президент.

Важно действовать на принципах уважения международного права, учета интересов друг друга и обеспечения равной и неделимой безопасности, сказал он.

В октябре Владимир Путин сделал заявление о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Напомним, в феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года. 4 марта президент России Владимир Путин также подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД.

В сентябре 2019 года президент России направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Однако в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории. В этой связи в Кремле заявили о готовности принять меры для противодействия указанным угрозам.