Депутат фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Петр Быстрон резко раскритиковал официальную точку зрения Берлина на ситуацию с Алексеем Навальным и заявил, что действия ФРГ знаменуют новую низшую точку немецкой внешней политики во время правления канцлера Ангелы Меркель.

«Беспочвенное осуждение России без каких-либо доказательств, наряду с отказом от предложений Москвы сотрудничать в расследовании дела Навального, – это атака на Россию», – заявил Быстрон в беседе с «Комсомольской правдой».

Также он высказался об осложнении отношений между Россией и Германией при главе немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маасе. «Отношения с Россией близки к катастрофе», – отметил парламентарий.

Накануне МИД России призвал Германию отказаться от «бесперспективного конфронтационного курса, приступить наконец к нормальному конструктивному взаимодействию», чтобы прояснить обстоятельства произошедшего с Навальным.

В четверг глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал Берлин за неприемлемое поведение в ситуации вокруг Навального и нарушение международных обязательств.

Напомним, Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова ко всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза блогера в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Также в Москве подчеркивали, что в России нет и не было отравляющего вещества «Новичок», это придуманный «западный бренд».