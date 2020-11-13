Причиной пожара в рязанском ТЦ стала случайно запущенная сигнальная ракета

Случайный запуск сигнальной ракеты стал причиной пожара, произошедшего в четверг в торговом центре «М5 Молл» в Рязани, сообщили в правоохранительных органах.

В ходе опроса инструктора батутного центра, расположенного на последнем этаже ТЦ, выяснилось, что он «случайно запустил сигнальную ракету, от которой загорелся поролоновый кубик», передает ТАСС.

Ракету в торговый центр принес знакомый инструктора. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пожар начался в батутном центре, затем огонь перешел на кровлю. В момент возникновения задымления в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией.

Персонал разблокировал все эвакуационные двери, что позволило в короткое время вывести на улицу более 1 тыс. 200 человек, когда в коридоре со стороны батутного центра на последнем этаже уже наблюдался густой черный дым.

В результате пожара, площадь которого составила 500 кв. м, обрушилась часть стены торгового центра.

После губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил проверить все торговые центры региона. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.