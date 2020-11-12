У ТЦ в Рязани при пожаре обвалилась часть стены

У загоревшегося торгового центра в Рязани обрушилась часть стены, сообщил представитель Главного управления регионального МЧС Александр Савуков.

У торгового центра обрушилась стена с фасадной части здания, пояснил Савуков. «Глубина где-то порядка 20-30 метров. На данный момент, по оперативной информации, угрозы дальнейшего обрушения нет. Пожарные работают с соблюдением мер безопасности», – уточнил он, передает РИА «Новости».

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений силами охраны были эвакуированы 1200 человек», – добавил Савуков.

Огонь удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, огонь тушат по повышенному номеру сложности.

Региональная прокуратура начала проверку по факту пожара в торговом центре, ее поручили провести прокурору Московского района Рязани, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что у торгового центра «М5 Молл» в Рязани загорелась крыша на площади 400 кв. метров, пострадавших нет.