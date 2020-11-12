В рязанском торговом центре загорелась крыша

Кровля на площади 400 кв. метров загорелась в торговом центре «М5 Молл» в Рязани, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Рязанской области.

«Площадь возгорания - 400 кв. метров, происходит горение кровли», – передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.



Сообщение о возгорании поступило в 17.11. При пожаре никто не пострадал, посетители и сотрудники ТЦ были эвакуированы. На месте работают 14 единиц техники. Пожару присвоен третий номер сложности, передает РИА «Новости».