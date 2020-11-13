Светский и тусовочный локдаун начался в Москве Россия договорилась с Южной Кореей о производстве вакцины «Спутник V» В США за сутки выявлено свыше 150 тыс. новых случаев COVID-19 13 ноября 2020, 07:37 Текст: Антон Антонов

Рекордное число новых случаев коронавируса выявлено в США за сутки – более 150 тысяч, свидетельствуют данные проекта Covid Tracking Project. Covid Tracking Project сообщает, что за сутки зафиксировано 150526 случаев COVID-19. Умерло более 1,1 тыс. пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, передает РИА «Новости». Накануне рекордным показателем был уровень в 145 тысяч новых случаев коронавируса. Уже около полутора недель в США в сутки фиксируют свыше 100 тыс. новых случаев COVID-19.

