Рекордное число новых случаев COVID-19 выявлено в США за сутки

За сутки в США подтвердилось рекордное число новых случаев коронавируса, сообщили СМИ.

Уже девять дней подряд в США за сутки фиксируют более 100 тыс. новых случаев COVID-19. Во вторник сообщалось о 136325 случаях. Теперь же за сутки выявлено более 140 тыс. заболевших. Сообщается, что Техас стал первым штатом, в котором число случаев COVID-19 перевалило за 1 млн человек, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Напомним, университет Джонса Хопкинса сообщает, что всего в стране зафиксировано свыше 10,3 млн заболевших, умерли 240,8 тыс. человек. По обоим показателям США занимают первое место в мире. Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден спрогнозировал Соединенным Штатам «темную зиму» из-за ситуации с коронавирусом.