Байден спрогнозировал США «темную зиму»

Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден спрогнозировал Соединенным Штатам «темную зиму» из-за ситуации с коронавирусом.

«Для борьбы с этой пандемией необходимы смелые действия. Нас все еще ждет очень темная зима», – приводит Bloomberg слова Байдена.

Он также призвал американцев соблюдать необходимые меры безопасности, в частности, носить маски.

Напомним, в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Джона Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Тем времен президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как сфальсифицировать выборы в США.