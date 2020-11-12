В России могут разрешить управлять автомобилем с 17 лет

МВД намерено позволить российским гражданам управлять автомобилем уже в возрасте 17 лет, но до совершеннолетия поездки совершать только в сопровождении «водителя-наставника», следует из текста направленного в правительство законопроекта.

Как пишет «Коммерсант», законопроект МВД направлен в Белый дом и проходит экспертизу в Аналитическом центре при правительстве России. Поправки вносятся в закон «О безопасности дорожного движения».

Одно из главных новшеств касается подготовки и допуска за руль молодых водителей.

Сегодня, напомним, можно сдать экзамен на права в 17 лет, но управлять машиной законодательство позволяет только с 18. За год приобретенные знания и навыки теряются, считают в МВД: нужно разрешить подросткам сесть за руль сразу, но с оговоркой, что в салоне будет находиться «водитель-наставник» с правами категории B. Порядок вождения и требования к наставникам обозначат позднее в постановлении правительства.

МВД также намерено поменять правила допуска за руль водителей автобусов и грузовиков.

С учетом международного опыта предлагается допускать к вождению транспортных средств, предусмотренных категорией D, только водителей, у которых уже есть опыт (не менее года) вождения. А иностранцам с национальными удостоверениями категории С или D потребуется обменять их на российские, предъявив «документ о квалификации», подтверждающий прохождение экзамена после «освоения» основной программы обучения. Законопроект позволяет это сделать самостоятельно, не посещая автошколу.

Ужесточаются требования к водителям-иностранцам, получившим вид на жительство в России, или гражданам России, приехавшим из-за рубежа: сегодня они могут ездить с иностранными правами, срок действия которых часто не ограничен. Предполагается, что через полгода с момента получения вида на жительство или российского паспорта иностранными правами пользоваться будет нельзя. На обмен прав дадут 180 дней с момента принятия закона. Исключение сделают для граждан стран Евразийского экономического союза: они смогут пользоваться ранее выданными национальными правами до окончания срока их действия или в течение десяти лет после выдачи.

Водитель, который ехал без прав (или права у него закончились) или попался на пьяном вождении, согласно действующему законодательству может быть оштрафован судом или подвергнут административному аресту. При этом ему ничто не мешает пойти в ГИБДД и получить новые права, сдав экзамен.

МВД предлагает не выдавать удостоверения в течение года после «исполнения наказания» (уплаты штрафа или отбытия ареста), в течение которого лицо считается наказанным за пьяное вождение или отказ от освидетельствования.

Изменения вносятся в правила отнесения транспортных средств к тем или иным категориям, поскольку сейчас с этим возникают проблемы, признают в МВД. Уточняется состав категории А: помимо мотоциклов, к ней будут относиться мотоциклы с коляской, различные виды трициклов, рабочий объем двигателя которых превышает 50 куб. см, а максимальная скорость выше 50 км/ч. К категории М, помимо мопедов, припишут квадроциклы массой до 350 кг с максимальной скоростью до 50 км/ч, двигателем внутреннего сгорания объемом менее 50 куб. см и максимальной мощностью 4 кВт либо с электродвигателем такой же мощности. Квадроциклы весом до 400 кг (до 550 кг, если они предназначены для перевозки грузов) и мощностью до 15 кВт будут относиться к категории B1.