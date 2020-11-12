Небензя заявил о намерении России найти способ провести заседание СБ ООН по делу Скрипалей

Москва найдет способ провести заседание Совета безопасности ООН по делу Скрипалей, все российские вопросы по которому до сих пор остаются без ответов, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Небензя отметил, что «мы про Скрипалей тоже не забыли», Москва найдет способ, «как провести заседание по Скрипалям, потому что дело Скрипалей тоже повисло в воздухе», передает РИА «Новости».

«Все эти 50 или 250 вопросов, которые мы поставили, остались без ответа», – сказал полпред.

При этом, по его мнению, Западу расследование уже не нужно: «Там «задача», собственно говоря, выполнена: преступник найден (то бишь мы), он объявлен, расследование уже не нужно. Тема Скрипалей, звучащая публично, не очень выгодна (западным государствам)».

Ранее Небензя заявил, что Россия может вынести ситуацию с блогером Алексеем Навальным на обсуждение в Совет Безопасности ООН.

Напомним, посольство России в Великобритании заявляло, что спустя два года после инцидента со Скрипалями общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему, более того, продолжают оставаться без ответа более 80 дипломатических нот.

В марте племянница экс-полковника Виктория Скрипаль заявила, что спустя два года после исчезновения в британском Солсбери Сергея Скрипаля близкие смирились с тем, что больше никогда его не увидят.