Семья Скрипаля смирилась с тем, что больше его не увидит

Спустя два года после исчезновения в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля близкие смирились с тем, что больше никогда его не увидят, заявила племянница экс-полковника Виктория Скрипаль.

По ее словам, все родственники Скрипаля с трудом приняли его уход из жизни семьи. Она отметила, что экс-полковник ГРУ много значил для родных, он всегда был отзывчив и помогал близким, передает РИА «Новости».

«Конечно, все привыкли к тому, что он рядом, решит любой вопрос. Бабушка всегда делала на него ставку, говорила, что с ним никогда нет проблем. Когда он уехал в Англию, он звонил родным и звал в гости. Поэтому когда сказали, что в Солсбери отравлен Сергей, никто не мог поверить, считали, что это чудовищная ошибка», – добавила она.

Виктория рассказала, что с 26 июня 2019 года ее дядя больше не выходил на связь с семьей. По ее словам, все его близкие, кроме 92-летней матери Скрипаля, в целом понимают, что это вряд ли произойдет.

«Ждем ли мы его возвращения? Да, мы ждем. Понимаем ли, что, скорее всего, никогда не встретимся? Да, понимаем. Ему в следующем году будет уже 70 лет, а здоровья не прибавляется. Хочется, конечно, увидеться... Но все в семье говорят, что это их (Сергея и Юлии) выбор, меньше любить мы их не стали», – сказала Виктория.

Напомним, в марте 2018 года в английском городе Солсбери, как утверждают власти Великобритании, были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британия обвиняет Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва отвергает это.

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