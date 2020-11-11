До конца года привить от коронавируса запланировали не менее 1,5 млн россиян

Как минимум 1,5 млн человек собираются привить в России от коронавируса вакциной «Спутник V» в 2020 году, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, «уже привились» около 40–45 тыс. россиян. В ходе пострегистрационных испытаний вакцины никаких новых побочных эффектов не было. Гинцбург пояснил, что те «побочные эффекты, которые перечислены в инструкции по применению, которые были получены в результате исследований на первой-второй фазе, они подтвердились и на такой большой выборке, как 16 тыс. человек». Побочные эффекты возникают у 15–17% вакцинированных. Свыше 80% «вообще не ощущают никакого дискомфорта» из-за вакцины, передают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».