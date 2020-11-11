Президент Армении и Гарегин II призвали поддерживать стабильность в стране

Президент Армении Армен Саркисян и католикос всех армян Гарегин II призвали граждан поддерживать стабильность в стране, сообщает пресс-служба армянского главы.

«Президент Саркисян и католикос Гарегин II обменялись мнениями о сложившейся ситуации в стране и путях ее преодоления. В ходе встречи было затронуто недавнее трехстороннее заявление по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Было отмечено, что это вызвало серьезную озабоченность у нашего народа. В этом контексте президент и католикос призвали поддержать стабильность в стране», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее сообщалось, что митингующие в Ереване поставили ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Оппозиция дала Пашиняну время до полуночи для добровольной отставки.

Во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция.

Позже премьер-министр Армении выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана. Митингующие просили военное руководство страны взять ситуацию под контроль.

Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении в среду задержали лидера самой крупной оппозиционной партии «Процветающая Армения», бизнесмена Гагика Царукяна.

Газета ВЗГЛЯД писала, как поражение в Карабахе повергло в шок армянское общество.