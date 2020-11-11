Конференция по беженцам открылась в Дамаске

Международная конференция по беженцам и внутренне перемещенным лицам открылась в среду в Дамаске. В ней принимают участие делегации из 27 государств, в том числе России, Китая, Ирана, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов, Султаната Омана и Пакистана, а также представители ООН и 12 неправительственных организаций.

Перед форумом стоит задача выработать программу практических шагов по возвращению на родину более 6,5 млн сирийских беженцев, большинство из которых находятся в соседних странах.

Делегацию России, в которую входят специалисты более 30 министерств и ведомств, возглавляет на конференции спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, передает ТАСС.

Модератором форума выступает заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Соусан. В среду состоятся четыре пленарных заседания, посвященных различным аспектам проблемы беженцев и три круглых стола. В четверг участники конференции посетят центр приема внутренних перемещенных лиц в Хирджиле в окрестностях Дамаска и несколько медицинских учреждений, которые их обслуживают, а вечером будет принята итоговая декларация.