Помпео напомнил мировым лидерам о единственном президенте США

Глава Госдепа Майкл Помпео прокомментировал контакты мировых лидеров с Джозефом Байденом, который уже объявил себя победителем президентских выборов в США.

«Мы всем напоминаем, что еще не все голоса подсчитаны. Нам нужно обеспечить полное соблюдение всех юридических процедур», – приводит слова Помпео ТАСС со ссылкой на Fox News. Он не видит «ничего страшного», если лидеры других стран звонят Байдену, чтобы «просто поздороваться». Однако Помпео призвал помнить, что в США «единовременно только один президент, один госсекретарь, одна группа сотрудников, занимающихся национальной безопасностью».

Помпео подчеркнул, что минюст США будет следить, нарушают ли американское законодательство контакты между окружением Байдена с представителями других стран. Госсекретарь указал, что представители администрации Барака Обамы оставались «активны на международной арене» и после начала президентства Дональда Трампа, а их позиция не соответствовала позиции Белого дома и «не отвечала американским интересам».

Глава Госдепа выразил надежду, что сейчас «никто не нарушает Закон Логана» 1799 года, запрещающий американцам, не имеющим на то полномочий, вести переговоры с теми государствами, у которых с США есть какие-то споры.

Сам Байден сообщил, что уже переговорил с шестью мировыми лидерами. Он сказал: «Я даю им понять, что Америка возвращается. Америка возвращается в игру». Он выразил уверенность, что сможет «вернуть Америке прежнее уважение». По словам Байдена, мировые лидеры выражают надежду на то, что «демократические институты США вновь будут считать прочными».

В частности, в Елисейском дворце сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон «поздравил Байдена и вице-президента Камалу Харрис с победой на выборах». Макрон «ожидает от новой администрации успешной совместной работы по целому ряду международных проблем, в том числе в сфере климата, здравоохранения, борьбы с терроризмом и защиты основных прав человека».

Напомним, Помпео аявил это на брифинге в ответ на вопрос о передаче власти Джо Байдену, что в США состоится «плавная передача власти второй администрации» действующего президента Дональда Трампа. В субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США.

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