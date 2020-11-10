Россия предложила США выработать новое уравнение безопасности

Россия передала США предложения по выработке нового уравнения безопасности, сообщил президент России Владимир Путин.

«Американским партнерам переданы наши предложения по выработке нового уравнения безопасности. Оно учитывает все факторы, влияющие на стратегическую стабильность. При этом особое внимание уделяется средствам нанесения так называемого «первого удара», что, на наш взгляд, вообще недопустимо», – передает слова президента РИА «Новости».

Путин оценил предложения Москвы как основу для продолжения диалога с Вашингтоном о контроле над ракетно-ядерными вооружениями.

«Это важно и для двух наших стран, и для всего мира, потому что мы самые крупные ядерные державы», – отметил российский лидер.

Ранее президент Путин сделал заявление о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Москве также выражали разочарование сигналами из Соединенных Штатов по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ).

16 октября президент России предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам».