Глава МИД Азербайджана поблагодарил Лаврова за обеспечение мира в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил благодарность России за усилия по обеспечению мира в регионе, сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.

«Байрамов подчеркнул важность трехстороннего заявления, подписанного по инициативе Российской Федерации 10 ноября 2020 года, и отметил, что этот документ запускает новый этап в урегулировании конфликта», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Во вторник ночью премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция. Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила вопрос о размещении миротворцев России в Карабахе.

Тем временем по информации Министерства обороны России, из Ульяновска в Нагорный Карабах отправились 13-й и 14-й по счету Ил-76 с российскими миротворцами.