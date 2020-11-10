Соцсеть Twitter заблокировал аккаунт «Комитета защиты национальных интересов» из-за публикуемых расследований о финансировании Западом иностранных агентов в России.

Аккаунт «Комитета защиты национальных интересов» в Twitter был заблокирован 9 ноября после публикации очередного расследования о том, что Еврокомиссия выделит 900 млн рублей на построение в России и мире сети правозащитных хабов. Соцсеть заблокировала данный материал на основании того, что он якобы нарушает «правила Twitter», сообщил Комитет во «ВКонтакте».

Отмечается, что с лета 2020 года Комитет провел целую серию расследований, в которых разоблачались намерения западных стран по «демократизации» России. Инструментом давления на страну выступают прозападные НКО и СМИ, которые регулярно получают спонсорскую помощь из-за рубежа. Общая сумма поддержки составила более 7 млрд рублей.

Было установлено, что USAID выделило грант в размере 1,3 млрд рублей на продвижение реформ в России; с 2016 по 2020 гг. национальный фонд демократии (США) выделил проамериканским НКО в России 1,6 млрд рублей. Также США профинансировали Украину для борьбы с «российской дезинформацией» на 145 млн рублей; Совет министров северных стран выделил 120 млн рублей на правозащитную деятельность и укрепление демократии в России; ЕС выделил 277,7 млн рублей на повышение медиаграмотности российских граждан и продвижение демократических реформ в России и др.

Таким образом, Комитет заявляет, что Twitter, блокируя аккаунт «с целью воспрепятствовать распространению важной информации, нарушает принцип независимости СМИ и право граждан России на получение достоверной информации».

Ранее Twitter прекратил выдавать в поиске аккаунт телеканала RT, если пользователь не являлся подписчиком этой страницы. YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград» без возможности восстановления.