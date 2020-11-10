ФСБ рассекретила имена помогавших гитлеровцам предателей

Уроженцы Украины, входившие в состав гитлеровской карательной группы ГФП-721, были пособниками нацистов в годы Великой Отечественной войны и совершали преступления в отношении советских граждан на юго-западе СССР, следует из рассекреченных материалов управления ФСБ по Ростовской области.

Согласно рассекреченным архивным материалам, массовые убийства мирных жителей совершались в период с 1942 по 1943 годы в ходе оккупации города Миллерово и Миллеровского района Ростовской области военнослужащими 6-й армии вермахта фельдмаршала Паулюса, служившими в группе тайной полевой полиции ГФП-721, и их пособниками, передает РИА «Новости».

Отмечается, что члены ГФП-721 совершали массовые убийства советских граждан на Донбассе, в Ростовской области, в Харьковской и Черниговской областях, а также в Молдавии.

В документах указано, что в составе карательной группы ГФП-721 активно действовали почти 20 человек, но больше всего убийств совершали двое предателей – Леонид Лурга и Аркадий Сидоренко, который являлись уроженцами украинского города Ромны.

Лурга принимал участие в истязаниях, расстрелах и повешении советских патриотов. По рассказу бывшего зафронтового агента, Лурга и Сидоренко «были вместе самыми кровавыми палачами, убили более 450 человек». Сидоренко обозначен им как «самый большой зверь среди предателей», на его совести более 500 убитых и замученных советских граждан. Также Сидоренко и Лурга участвовали в сожжении заживо группы советских подпольщиков.

По словам агента, Сидоренко, Лурга, а также некие Шестопалов и Феоктистов рассказывали, как они в городах Каменске, Новошахтинске и других сбрасывали живыми в ствол шахты советских граждан, арестованных карательной командой ГФП-721.

По рассказу агента, весной 1943 года члены ГФП-721 провокационным путем выявили и после жестоких пыток казнили членов молодежной подпольной организации, действовавшей в городе Макеевке (нынешняя Донецкая область). Всех членов организации зверски пытали, в пытках участвовали «предатель украинец Плескун, зондерфюрер Вилл, немец-колонист Воль, а также агенты из числа предателей Ковбаза, Шепель».

Агент подчеркнул, что «группа ГФП-721 занимает одно из первых мест по числу расстрелянных и замученных советских граждан, партизан, подпольщиков и других патриотов».

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту геноцида мирных жителей в 1942-1943 годах во время оккупации города Миллерово и Миллеровского района Ростовской области. На месте обнаружили костные останки не менее 266 человек, в том числе женщин и детей,

В октябре суд в России признал геноцидом массовые убийства мирных граждан нацистами по делу об уничтожении жителей деревни Жестяная Горка в Новгородской области в 1942 году. Такое решение стало первым в российском судопроизводстве.