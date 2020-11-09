СК возбудил дело о геноциде в Ростовской области во время войны

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту геноцида мирных жителей в 1942-1943 годах во время оккупации города Миллерово и Миллеровского района Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид, то есть действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной группы как таковой путем убийства членов этой группы)», – говорится в сообщении на сайте СК.

Ранее в СК в рамках реализации федерального проекта «Без срока давности» была передана информация об обнаружении на территории Миллеровского района останков тел мирных жителей, погибших в годы немецко-фашистской оккупации 1941-1943 годов.

«В ходе проведенного осмотра места происшествия следователями, криминалистами следственного управления совместно с представителями Ростовского регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» обнаружены человеческие костные останки не менее 266 человек, в том числе женщин и детей, у которых имеются признаки огнестрельных повреждений, что свидетельствует о насильственной смерти», – сказано в сообщении ведомства.

По данным архивных материалов, массовые убийства мирных были совершены в период с 1942 по 1943 годы в ходе оккупации города Миллерово военнослужащими 6-й немецкой армии, служившими в группе ГФП-721 (от немецкого «Geheime Feldpolizei» – группа тайной полевой полиции, являвшаяся исполнительным органом полевой комендатуры), и их пособниками.

«В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, тщательно изучаются архивные материалы, свидетельствующие о совершении конкретными лицами из числа немецкой армии преступлений против мира и безопасности человечества в отношении мирного населения», – добавили в Следственном комитете.

В октябре суд в России признал геноцидом массовые убийства мирных граждан нацистами по делу об уничтожении жителей деревни Жестяная Горка в Новгородской области в 1942 году. Такое решение стало первым в российском судопроизводстве.

Ранее Следственный комитет России по архивным материалам возбудил уголовное дело об убийстве более 30 тыс. жителей Ростовской области эсэсовцами в 1942-43 году.