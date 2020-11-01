Латвия утвердила систему блокировки поставок электроэнергии с Белорусской АЭС

Утверждена методика, которая предотвратит поступление в Латвию электроэнергии, произведенной на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, сообщил руководитель латвийской Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Роланд Ирклис.

«Базовый принцип методики предусматривает, что, например, Россия, имеющая межсетевое соединение с Белоруссией, должна будет предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из России, не производится в Белоруссии», – передает его слова РИА «Новости».

Ирклис уточнил, что Эстония также уже утвердила этот метод, ожидается подтверждение от Литвы.

В сентябре министерства стран Балтии достигли согласия в прекращении покупки электроэнергии у Белоруссии после запуска Белорусской АЭС.

Напомним, 7 августа в реактор энергоблока № 1 Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива, означающая старт операций по его пуску.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы, и анализировала, почему Литва всячески противилась возведению станции – и все равно будет вынуждена покупать ее электричество.