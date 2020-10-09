Американский оппозиционер назвал Навального пешкой в шахматной партии США

Взгляд
9 октября, пятница  |  Последнее обновление — 15:52  |  vz.ru
Разделы

Россия отнимает рынок зерна у стран Запада

США недовольны тем, что Россия кормит мир хлебом Егор Еремов/РИА «Новости»
Вашингтон вынужден признать превосходство России в сельском хозяйстве. За два десятилетия наша страна добилась впечатляющего успеха, из импортера пшеницы став экспортером, потеснив при этом США и Канаду. В этом году Россия имеет все шансы окончательно закрепить за собой звание абсолютного мирового лидера по экспорту пшеницы, существенно подвинув еще одного крупного игрока на этом рынке. Подробности...
Перейти в раздел…

У России и Турции нашелся новый повод для конфликта

Когда-то этот квартал был «золотой милей» &#8722; самым роскошным курортом Кипра и Средиземноморья вообще Reuters
Турецкие военные убрали заграждения с пляжей легендарного курорта Фамагусты, превратившегося после оккупации Кипра в не менее легендарный «город-призрак». Россия выступает категорически против этого решения, являющегося частью неоосманской политики Эрдогана. Но какое нам дело до Фамагусты и как противостояние греков и турок довело жемчужину Средиземноморья до состояния Припяти? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия вооружилась цифровым учетом иностранцев

Единая электронная виза будет введена в России с начала 2021 года Сергей Шахиджанян/ТАСС
Впервые в своей истории Россия отказалась от архаичной системы бумажных виз, разрешив иностранцам приезжать в нашу страну по сути свободно. Жители 52 стран, включая, к примеру, Германию и Францию, могут отныне получить визу в Россию через интернет, не выходя из дома. Как визами нового образца могут воспользоваться иностранцы и как нововведение отразится на вопросах безопасности наших границ? Подробности...
Перейти в раздел…

Азербайджан ради Турции стал наживать новых врагов

Ради идеи «тюркского братства» Азербайджану придется расплачиваться личной преданностью Эрдогану mod.gov.az
Между Азербайджаном и Грецией случился дипломатический конфликт – при том, что до сих пор эти страны дружили. Ранее Азербайджан поссорился с Францией, у которой еще недавно собирался покупать оружие. Словно по совпадению и Греция, и Франция уже давно находятся в ссоре с Турцией. Похоже, Азербайджан превращается в младшего партнера Эрдогана – и теперь все враги «султана» станут и врагами Алиева? Подробности...
Перейти в раздел…

Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
Перейти в раздел…

Бодипозитив – это не только про толстых

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Быть body positive – значит иметь позитивное отношение к своему телу, потому что оно и есть мы. И любые действия, связанные со своим телом, любую заботу, совершать из любви к нему, а не из ненависти. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Не надо начинать курить ради защиты от ковида

Алексей Федоров, кардиохирург
Я, как кардиохирург, являюсь ярым противником курения и вижу его разрушительное влияние на сердце и сосуды, но не могу игнорировать факты: похоже, курящие заболевают значительно реже и редко болеют тяжело. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Джон Леннон – первый планетарный пиар-проект

Владимир Можегов, публицист
В этом году у Джона Леннона целых два больших юбилея: 80 лет со дня рождения (9 октября 1940) и 40 лет со дня смерти (8 декабря 1980), когда он был застрелен в Нью-Йорке. Кто он, этот человек, родившийся в совершенной безвестности и вознесшийся на вершину успеха? Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Перейти в раздел…

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

Обсуждение: 6 комментариев

Новая революция в Киргизии

Перейти в раздел…

На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
Подробности...

На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
Подробности...

Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Как за последнее время изменилась значимость Нобелевской премии за открытия в науке?
  • Возросла

  • Снизилась

  • Не изменилась
Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
  • С опаской

  • С раздражением

  • С агрессией

  • С равнодушием

  • С пониманием

  • С одобрением

  • Иначе (указать в комментариях)
Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
  • Водород

  • Веселящий

  • Слезоточивый

  • Другой (указать в комментариях)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Бишкеке начались столкновения между митингующими
    Эксперт объяснил деполитизацию Нобелевской премии мира Атамбаев объявил революцию в Киргизии Общественная палата отреагировала на массовое отравление детей в Махачкале СБУ потребовала от Google и Apple заблокировать российские приложения
    Лавров объяснил невозможность расследования инцидента с Навальным Лукашенко призвал не сравнивать события в Белоруссии и Киргизии Турция опровергла использование С-400 для обнаружения истребителей F-16 Мать выставила на продажу новорожденную дочь в Москве
    В Кремле отказались считать публикации в Le Monde о санкциях за Навального поводом для реакции Скотч не помог устранить утечку воздуха в российском модуле МКС Эксперт объяснил взрывной рост IT-преступности в России Общественной палате Москвы гарантировали защиту персональных данных работников на удаленке

    Главная тема


    У России и Турции нашелся новый повод для конфликта

    посредничество россии


    Эксперт: Армения и Азербайджан могут вернуться к «казанской формуле»

    «за победу над Россией»


    Соловьев предложил главе МИД Украины посидеть на унитазе Бандеры

    гиперзвуковое оружие


    «Циркон» испытают в уничтожении авианосца

    Видео

    плацдарм для удара


    Украина нашла возле Крыма место для кораблей НАТО

    экс-канцлер ФРГ


    Навальный натравил немцев на Шредера

    «Северный поток – 2»


    За что Польша требует миллиарды евро от Газпрома

    конфликт в карабахе


    Иран включился в борьбу за Южный Кавказ

    разговор о свободе


    Алексей Алешковский: Задача либеральных ополченцев – негодовать, а не воевать

    агитация и пропаганда


    Герман Садулаев: Раз это война, будьте готовы стать жертвами

    армяно-азербайджанский конфликт


    Сергей Мардан: Хорошее отношение России к Армении должно иметь свою цену

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как за последнее время изменилась значимость Нобелевской премии за открытия в науке?

    Американский оппозиционер назвал Навального пешкой в шахматной партии США

    9 октября 2020, 15:36

    Текст: Алина Назарова

    Находящийся в Германии Алексей Навальный мог сотрудничать с западными спецслужбами, а причастность Кремля к его отравлению маловероятна, заявил американский оппозиционер, редактору газеты Struggle/La Lucha и активист Партии социалистического единства Грег Баттерфилд.

    «Мы знаем, что у ЦРУ и других западных военных агентств долгая история работы с так называемыми «оппозиционерами», которые поддерживают их империалистические козни против правительств, которые те считают своими врагами. От свержения Мосаддыка в Иране, Сукарно в Индонезии, Альенде в Чили и до наших дней. Вашингтон так или иначе причастен к украинскому Майдану в 2013-2014 годах, а нынешний лидер президентской гонки, бывший вице-президент США Джо Байден, после переворота выполнял функции «колониального губернатора» Киева. Многие подозревают, что сегодня США причастны к событиям в Белоруссии и армяно-азербайджанскому конфликту. Навальный – еще одна пешка в их шахматной партии», – заявил Баттерфилд, слова которого приводит ИноСМИ со ссылкой на британскую The Capital News.

    Кроме того, по словам Баттерфилда, класс американских миллиардеров также может преследовать свои цели, какая бы политическая фракция ни находилась у власти. «Таким образом, даже если Трамп больше сосредоточен на разжигании войны против Китая и Ирана, это отнюдь не означает, что американская «разведка» утратила интерес к России и другим бывшим советским республикам. После распада СССР дальнейшее расчленение Российской Федерации стало долгосрочной целью как демократов, так и республиканцев», – уверен он.

    Он не исключил, что ЦРУ и другие агентства «попытаются раздуть вокруг дела Навального прозападные протесты», но предположил, что такие планы не увенчаются успехом. «Не думаю, что Навальный пользуется большим доверием, поскольку он и его попечители в социальных требованиях рабочего класса не заинтересованы. Мне кажется более вероятным, что это такая долгая партия, чтобы укрепить репутацию и печальную известность Навального на Западе, сделав из него некий антипутинский символ. Возможно, они попытаются передать его дело в Международный уголовный суд, Европейский суд по правам человека и другие подобные органы. Это поможет Вашингтону и ЕС в будущих антироссийских военных действиях и экономическом саботаже», – отметил Баттерфилд.

    Кроме того, он назвал маловероятным причастность Кремля к отравлению Навального. «Возникает вопрос: кому выгодно покушение на Навального, да еще и столь неаккуратное? Явно не правительству России. Это лишь пропаганда Запада», – уверен Баттерфилд.

    В то же время он выразил мнение, что ситуация с Навальным станет предлогом, чтобы ввести против России новые санкции или попытаться остановить запуск проекта «Северный поток – 2».

    «Я полагаю, это вероятный исход. Сегодня санкции для США – излюбленный метод войны низкой интенсивности. Хотя Трамп менее сосредоточен на прямой конфронтации с Россией, чем предыдущая администрация, он более чем готов вводить против Москвы произвольные и вредные санкции. Самые ярые сторонники Трампа в правящем классе США – это нефтегазовые миллиардеры. Глобальное падение цен на нефть и газ угрожает их прибылям. Поэтому они хотят прибрать к рукам каждый топливный маршрут. Отсюда и захват Вашингтоном нефтяных и газовых месторождений в Сирии, его вмешательство в дела Нагорного Карабаха и Венесуэлы, а также продолжающееся военное противостояние с Ираном. Из-за этого «Северный поток –2» рискует стать очагом более открытых боевых действий между США и Россией, даже если Трампу удастся остаться у власти», – заключил Баттерфилд.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова ответить на возможные санкции Германии, Франции и Евросоюза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Между тем в Кремле отказались считать публикации в Le Monde о санкциях за Навального поводом для реакции.

    В начале недели ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных.

    Еще до публикации доклада ОЗХО Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ. Юрист и общественный деятель Илья Ремесло нашел серьезные противоречия с фактами в интервью Навального блогеру Юрию Дудю.

    Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя ситуацию с блогером, заявил, что Москве не в чем оправдываться перед Германией и другими странами, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в «отравлении» Навального». Он потребовал «представить все материалы и вещественные доказательства», которые якобы «доказывают совершение преступления против российского гражданина».

    Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •