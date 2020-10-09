В Кремле отказались считать публикации в Le Monde о санкциях за Навального поводом для реакции

Статьи французской газеты Le Monde о возможном введении санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным не могут и не должны быть поводом для реакции со стороны Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Давайте не будем вести разговор, основываясь на публикациях Monde. Это никак не может и не должно быть поводом для какой-то реакции», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос о публикации издания, которое сообщило о готовящихся санкциях, в том числе против сотрудников администрации президента.

Ранее газета Le Monde со ссылкой на информированные источники сообщила, что санкционный список по инциденту с Навальным, который готовит Франция и Германия, якобы включает имена девяти российских чиновников, в том числе из администрации президента России и структур госбезопасности. Список будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе 12 октября, утверждает газета.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова ответить на возможные санкции Германии, Франции и Евросоюза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Ранее ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных.

Еще до публикации доклада ОЗХО Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ. Юрист и общественный деятель Илья Ремесло нашел серьезные противоречия с фактами в интервью Навального блогеру Юрию Дудю.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя ситуацию с блогером, заявил, что Москве не в чем оправдываться перед Германией и другими странами, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в «отравлении» Навального». Он потребовал «представить все материалы и вещественные доказательства», которые якобы «доказывают совершение преступления против российского гражданина».

Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.