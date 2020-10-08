Белорусская оппозиция обвинила Apple в поддержке Лукашенко

Белорусское Telegram-сообщество опубликовало обращение к Apple в связи с требованием американской корпорации заблокировать в мессенджере три канала, которые публикуют личные данные силовиков, чиновников и членов избирательных комиссий.

«Мы, представители белорусского Telegram-сообщества, в корне не согласны с таким требованием компании Apple, ввиду того, что подобные каналы являются практически единственным инструментом белорусского народа по предотвращению безнаказанного насилия со стороны силовиков к мирным протестующим», – говорится в обращении.

Подчеркивается, что три Telegram-канала, которые требует заблокировать корпорация, содержат информацию «относительно преступников банды [президента Белоруссии Александра] Лукашенко».

«Блокируя доступ к этим каналам, компания Apple косвенно поддерживает насилие и пытки над белорусами, которые возобновятся с новыми силами в случае вступления данной инициативы в силу», – утверждают авторы обращения.

Кроме того, по их мнению, Apple создает прецедент по цензурированию Telegram как единственного инструмента, неподконтрольного режиму Лукашенко. «Опасность подобной цензуры ставит под угрозу эффективность и безопасность мирного протеста белорусов», – считают представители белорусского Telegram-сообщества.

«В связи с этим мы обращаемся к компании Apple с просьбой пересмотреть решение о запрете упомянутых Telegram-каналов на устройствах Apple и взвешенно оценить вышеуказанные аргументы», – призывают авторы послания.

В комментариях под обращением развернулась дискуссия, участники которой призвали публиковать негативные отзывы о магазинах Apple. «Идете в Google-карты. Выбираете там любой магазин Apple в любой точке мира и в отзывах пишете то, что думаете о давлении на Telegram, пособничестве в диктатуре Лукашенко и противодействии демократии», – пишет один комментаторов.

«Бомбим сторы Apple по всему миру», – призывает еще один участник обсуждения.

Кроме того, они выразили надежду, что действия корпорации негативно скажутся на продажах iPhone.

Ранее в четверг Павел Дуров сообщил, что Apple требует заблокировать три белорусских канала в Telegram, в которых публикуются личные данные силовиков, чиновников, членов избирательных комиссий. «Я думаю, что эта ситуация не черно-белая, и скорее оставил бы каналы», – отмечал основатель мессенджера.

Он добавил, что «обычно Apple не предлагает выбора для приложений вроде Telegram в таких ситуациях». По его словам, эти каналы будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах.

В сентябре сообщалось, что МВД Белоруссии зарегистрировало около 150 фактов угроз в отношении сотрудников органов внутренних дел, внутренних войск и их семей.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Во время протестных акций в Минске по требованию белорусских властей неоднократно блокировался доступ к интернету.