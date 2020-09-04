МВД Белоруссии рассказало об уголовных делах за угрозы силовикам

Министерство внутренних дел Белоруссии зарегистрировало около 150 фактов угроз в отношении сотрудников органов внутренних дел, внутренних войск и их семей. Установлены 42 лица, из них восемь признаны подозреваемыми по уголовным делам, сообщила пресс-служба ведомства.

«В МВД отмечают всплеск угроз, оскорблений, клеветы, поступающих в адрес сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск, а также членов их семей. Зарегистрировано порядка 150 подобных фактов, а также 180 случаев незаконного вброса в СМИ личных данных правоохранителей. Уже установлены 42 лица, из них восемь признаны подозреваемыми по уголовным делам, возбужденным следственными органами. Двадцать восемь человек привлечены к административной ответственности», – говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Отмечается, что по остальным случаям работа еще продолжается, есть «серьезные перспективы по привлечению виновных, в том числе к уголовной ответственности».

«В МВД предупреждают – любые оскорбления сотрудников не останутся без внимания. Все виновные, несмотря на мнимую анонимность, будут установлены и привлечены к ответственности: уголовной (за публичные высказывания) либо административной», – добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».