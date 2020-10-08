Рогозин прокомментировал дело Сафронова

В Роскосмосе узнали о задержании советника главы госкорпорации Ивана Сафронова по телевизору, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Для центрального аппарата Роскосмоса было шоком, когда вдруг по телевидению мы узнали об аресте Сафронова», – сказал Рогозин в интервью ТАСС.

Он отметил, что первой его реакцией было удивление, поскольку любой человек при устройстве на работу в госкорпорацию обязательно проходит специальную проверку.

«У нас есть специальное управление, несколько департаментов – безопасности, защиты государственной тайны, экономической безопасности. <...> Там работают профессионалы, в том числе действующие офицеры спецслужб. Я привык полагаться на то, что это сильные фильтры», – пояснил глава Роскосмоса.

При этом Рогозин напомнил, что у Сафронова не было доступа к каким-либо секретам, поскольку его задачей являлась работа с журналистами.

«Он шел в пресс-службу в качестве моего советника и не оформлялся на специальную форму допуска. Но, повторю, людей, близко контактирующих с генеральным директором, предварительно проверяют, после чего мне докладывают, что оснований для отказа при приеме на работу нет», – уточнил Рогозин.

По его словам, сейчас в его группе около 20 советников по разным направлениям.

Рогозин выразил надежду, что Сафронову вынесут оправдательный приговор. Он добавил, что не верит в предательство своего советника, но допускает, что в результате следственных мероприятий «может быть доказано другое».

«Тогда и будем делать выводы в отношении в том числе людей, которые обязаны вовремя предупреждать руководство госкорпорации о тех, кто хочет получить работу в наших рядах», – отметил гендиректор.

Также он подчеркнул, что с уважением относится к контрразведке и к внешней разведке, но «надо исходить из принципа презумпции невиновности человека».

«До тех пор, пока не будет доказано обратное, я считаю, что Иван Сафронов имеет полное право на защиту своей чести, достоинства и, конечно, свободы», – сказал Рогозин.

По его словам, юристы Роскосмоса находятся на постоянной связи с защитой Сафронова. При этом сам он со дня задержания с ним не контактировал.

Также он рассказал, что Роскосмос рассматривал возможность защиты интересов организации.

«Поскольку сразу прозвучали заявления, что арест не связан с деятельностью Сафронова в Роскосмосе, у нас не было оснований выступать в качестве некой стороны в этом деле», – отметил Рогозин.

Лефортовский суд Москвы до 7 декабря продлил арест Сафронову, обвиняемому в государственной измене.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за якобы работы на одну из спецслужб НАТО. Он помещен в СИЗО «Лефортово».

СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявляли, что Сафронов якобы неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб. При этом адвокат Иван Павлов сообщил, что Лариш не фигурирует в деле. Сам Лариш также отрицает свою связь со спецслужбами.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки, а также объясняла, почему чешская разведка ценится в работе против России.

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