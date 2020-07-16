Источник подтвердил работу встречавшегося с Сафроновым чеха на спецслужбы

Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб, утверждает источник в разведывательном сообществе.

«Лариш в 2010-2012 годах работал в Москве как журналист газеты Lidove noviny («Лидове новины», «Народная газета»), позднее возглавил Центр анализа и профилактики безопасности, который готовит доклады по безопасности в Восточной Европе и Африке», – сказал собеседник ТАСС.

Он пояснил, что центр тесно связан с работой спецслужб Чехии, а сам Лариш «является их кадровым сотрудником». Общение Лариша и Сафронова зафиксировано в том числе на фотографиях в соцсетях, добавил источник.

Официальных подтверждений этой информации на данный момент нет.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.

13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Вину советник главы Роскосмоса признавать отказался, заявив, что его «прессуют за заметки». Защита Сафронова обжаловала арест, но суд признал это решение законным.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки, а также объясняла, почему чешская разведка ценится в работе против России.

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