Адвокат отреагировал на сообщения о встречах Сафронова с сотрудником спецслужб Чехии

Гражданин Чехии Мартин Лариш не фигурирует в деле о госизмене, по которому проходит советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, сообщил его адвокат Иван Павлов.

«Человек с именем и фамилией Мартин Лариш не упоминается в материалах дела, я услышал о его существовании из СМИ», – пояснил ТАСС адвокат.

Он пояснил, что говорит о тех материалах дела, с которыми ознакомилась защита.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявили, что Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.

13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Вину советник главы Роскосмоса признавать отказался, заявив, что его «прессуют за заметки». Защита Сафронова обжаловала арест, но суд признал это решение законным.

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