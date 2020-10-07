Алиев высказался о роли Турции в конфликте в Карабахе

Турция не участвует в конфликте в Нагорном Карабахе никоим образом, несмотря на «слухи и инсинуации», заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

«Что касается моего заявления о вовлеченности Турции. Я имел в виду, естественно, только политическое урегулирование, постконфликтное урегулирование. На данный момент Турция никоим образом не является вовлеченной стороной в конфликт, несмотря на разного роды слухи и инсинуации на этот счет, не подкрепленные никакими фактами, как то, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25», – заявил Алиев в эфире российского Первого канала, передает РИА «Новости».

Алиев полагает, что Турции на сегодняшний день выгоднее сотрудничать в статусе «великой державы» с Россией, чем в роли члена НАТО.

«Сегодня сотрудничество между великой державой Россией и великой державой Турцией, которая является членом НАТО, намного более искреннее, прочное, эффективное, чем сотрудничество страны НАТО Турции, скажем, с другой страной НАТО, которая постоянно Турцию в чем-то обвиняет», – сказал он.

Также Алиев заверил, что азербайджанские военные не наносят удары по территории Армении, несмотря на то, что возможность есть. При этом, по его словам, с территории Армении ведется артобстрел.

«Мы по территории Армении никаких ударов не наносим, на территорию Армении не переходим, хотя все возможности для этого есть», – сказал азербайджанский лидер.

Он добавил, что Ереван якобы пытается втянуть в конфликт в Карабахе Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Алиев подчеркнул, что конфликт не должен выйти за пределы Армении и Азербайджана.

«Армянская сторона пытается втянуть в это противостояние ОДКБ, безуспешно. Пытается втянуть европейские страны. И по существу пытается интернационализировать этот конфликт, чему мы соответственно предъявляем свою позицию о недопустимости такого подхода», – сказал глава государства.

В пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в переброске в Карабах нескольких тысяч наемников из Сирии.

Днем ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил информацию о переброске в Карабах боевиков джихадистских группировок из Сирии. Позже он уточнил, что более 300 сирийских «боевиков-исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо, переброшены через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе (для участия в боевых действиях на стороне Азербайджана)». Французский лидер назвал эти данные «подтвержденным фактом». После этого Алиев потребовал извинений от Франции.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.