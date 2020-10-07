Опубликовано видео испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Минобороны опубликовало видео пуска крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков» по морской цели в Баренцевом море.

На кадрах видно, как с верхней палубы на носу корабля из открытого пускового контейнера вверх стартует ракета, в воздухе делает кульбит и уходит на цель, передает РИА «Новости».

Ранее Минобороны сообщило, что 6 октября из акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели в Баренцевом море. Ракета прямым попаданием успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 километров. Скорость полета ракеты составила более 8 Махов.

По плану, на вооружение комплекс будет принят в 2020-21 годах. Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке «Циркона» наземного базирования.